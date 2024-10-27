«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу (зс рф), яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.

У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон “К”) на Курському напрямку.

Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

Чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

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Джерело: gur.gov.ua

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