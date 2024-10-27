Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:23
Просмотров: 108

«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР

«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу (зс рф), яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку.

У перехопленнях окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон “К”) на Курському напрямку.

Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців рф за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

Чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Майже за рік перевага росії в артилерійських боєприпасах зменшилась в 4 рази
Сегодня 09:11    46
росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю про переміщення американських та ізраїльських військових — Sky News Arabia
Сегодня 08:47    69
Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»
Сегодня 08:35    78
Харківщина, 27 жовтня
Сегодня 08:18    88
Новини з іншого світу
Сегодня 08:11    107
Оперативна інформація станом на 08.00 27.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:10    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:08    102
Саміт БРІКС - головної мети досягнуто
Сегодня 07:59    119
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:50    105
ТОП NEWS від ДБР
Сегодня 07:48    103
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 