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Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»

Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»

Брехня: священник ПЦУ Роман Грищук прокляв у Facebook людей, які насміхаються з Плану перемоги, представленого президентом Зеленським. Скріншот з «прокльонами» поширюють прокремлівські Telegram-канали.

Правда: на сторінці священника у соцмережі Facebook такий допис відсутній – пропагандисти підробили скріншот у графічному редакторі, використавши інший пост Романа Грищука від 9 жовтня, тобто до того, як президент України представив План перемоги.

Як встановили фактчекери «Укрінформ», в оригінальному дописі священник дає поради парафіянам, як правильно себе поводити у разі прокльону.

- У ролику можна помітити ту ж саму кімнату, що і в підробці пропагандистів. Крім того, на задньому фоні на іконі видно відблиск світла, ідентичний наведеному у «скриншоті» пропагандистів, – додають розслідувачі.

Мета цього фейку – дискредитувати Православну церкву України і посіяти розкол в українському суспільстві на релігійному ґрунті.

Джерело: https://t.me/spravdi/42428

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