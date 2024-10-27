В окупованому Маріуполі росіяни організували фабрику з підготовки фейкоробів

Перші 30 так званих «блогерів» випустилися зі «школи блогерів», яку загарбники організували всього лише два тижні тому.

Як зазначили у Центрі національного спротиву, до промивання дитячих мізків залучили редакторку-колаборантку алчевської газети «Огні» юлію черепніну – вона провела майстер-клас з маніпуляції свідомістю людей в окупації.

- Метою таких навчань є формування у молодого покоління сприйняття, яке відповідало б інтересам агресора, що має серйозні наслідки для майбутнього українського суспільства, – стверджують у ЦНС.

Це свідчить про систематичний підхід до пропаганди та дезінформації з боку кремля, націлений на знищення української ідентичності.

Джерело: https://t.me/spravdi/42435

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