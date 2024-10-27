Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 140

В окупованому Маріуполі росіяни організували фабрику з підготовки фейкоробів

В окупованому Маріуполі росіяни організували фабрику з підготовки фейкоробів

Перші 30 так званих «блогерів» випустилися зі «школи блогерів», яку загарбники організували всього лише два тижні тому.

Як зазначили у Центрі національного спротиву, до промивання дитячих мізків залучили редакторку-колаборантку алчевської газети «Огні» юлію черепніну – вона провела майстер-клас з маніпуляції свідомістю людей в окупації.

- Метою таких навчань є формування у молодого покоління сприйняття, яке відповідало б інтересам агресора, що має серйозні наслідки для майбутнього українського суспільства, – стверджують у ЦНС.

Це свідчить про систематичний підхід до пропаганди та дезінформації з боку кремля, націлений на знищення української ідентичності.

Джерело: https://t.me/spravdi/42435

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Норвегия выделила более $100 млн на восстановление украинской энергетики через ПРООН
Сегодня 11:20    115
Гутерріш порушив правила ООН
Сегодня 11:00    166
Вот примерно так происходит у российских оккупантов заряжание РБУ-6000
Сегодня 10:32    148
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 10:18    145
кремль дестабілізує передвиборчий процес у США і атакує кандидатів дипфейками
Сегодня 10:04    133
САП. Актуальні події 21 – 25 вересня 2024 року
Сегодня 09:37    121
Майже за рік перевага росії в артилерійських боєприпасах зменшилась в 4 рази
Сегодня 09:11    109
росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю про переміщення американських та ізраїльських військових — Sky News Arabia
Сегодня 08:47    128
Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»
Сегодня 08:35    132
«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР
Сегодня 08:23    173
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 