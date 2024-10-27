Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
З 21 по 25 жовтня 2024 року ми говорили про:
✅ підозру ексзаступнику голови ОДА у проханні надати 200 тис. дол. США хабаря за виділення приватному товариству лісової ділянки у довгострокове користування. Більше тут (http://cutt.ly/YeDOErmB)
✅ продовження конкурсу на посаду детектива НАБУ. Більше тут (https://cutt.ly/meDXF3wi) і у відео (https://youtu.be/QFJUwS9DBw8)
✅ початок прийому документів на посаду головного спеціаліста відділу підтримки користувачів ІТ Управління інформаційних технологій. Більше тут (https://cutt.ly/6eDXHzGG)
✅ встановлення додаткового періоду прийому документів на посаду Керівника Управління спеціальних операцій. Більше тут (https://cutt.ly/2eDXH002)
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2832