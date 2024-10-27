Гутерріш порушив правила ООН

Правила діяльності ООН не дозволяють зустрічей посадовців ООН з особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт, окрім вирішення "фундаментальних питань".

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи візит генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії, де він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Кислиця наголосив, що Україна чекає від ООН чіткої інформації про те, які саме "фундаментальні питання" Гутеррішу необхідно було вирішити на саміті БРІКС з Путіним.

"З того, що озвучував заступник речника генсека, я не почув відповіді на це питання", - зауважив постпред.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28106

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