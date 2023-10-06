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Урядовий законопроект щодо САП — це непоганий початок

Урядовий законопроект щодо САП — це непоганий початок

Але його потрібно доопрацювати з врахуванням наявних пропозицій, — глава місії МВФ Гевін Грей.

Під час брифінгу у Києві Грей зазначив, що обговорення реформи антикорупційних органів в Україні було "загалом хорошим", проте відзначив, що українській владі ще є над чим працювати.

МВФ ознайомилося з урядовим законопроектом №10060 та ще двома альтернативними.

"Необхідно виконати певну роботу з доопрацювання цих пропозицій, щоб ухвалити остаточний закон, який відповідає програмі, а також зобов'язанням України перед ЄС та іншими зацікавленими сторонами, але який сумісний з українською правовою базою", — сказав Грей.

За його словами, для досягнення вищезазначених цілей потрібно виконати певну "технічну роботу".

**Кабмін вніс на розгляд ВРУ законопроект №10060 про посилення самостійності САП 15 вересня. Проте у Центрі протидії корупції його розкритикували через те, що він не вирішує усіх потреб для посилення незалежності органу.

Напередодні в Раді зареєстрували альтернативний законопроект (https://t.me/znua_live/115594), який доповнює урядовий, зокрема, передбачає надання САП статусу окремої юрособи.

Водночас, за інформацією ZN.UA, заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов і міністр юстиції Денис Малюська блокуватимуть це рішення.

Джерело: https://t.me/znua_live/115695

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