Увеличить военную помощь: Боррель отреагировал на «зерновой террор» россиян

Верховный представитель ЕС обвинил рф в «варварских» действиях на фоне длительных российских бомбардировок украинских портов на Черном море, которые привели к жертвам и нанесли разрушения зерновым терминалам Одессы.

«Уже третью ночь массированные воздушные рейды на Одесский порт и инфраструктуру приводят не только к жертвам среди мирного населения, но и к значительным разрушениям тамошних зернохранилищ. Это варварская позиция… мы уже знаем, что это создаст большой, огромный продовольственный кризис в мире», – заявил Боррель.

Он отметил, что в этом положении есть только одно решение: увеличить военную помощь Украине: «Если их бомбардируют, нам нужно предоставить противовоздушные средства. Если россияне используют дроны, то нам нужно предоставить противовоздушные средства, чтобы уничтожать их».

#Одесса #Боррель #Украина

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20503

Новости портала «Весь Харьков»