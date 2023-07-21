Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 130

Увеличить военную помощь: Боррель отреагировал на «зерновой террор» россиян

Увеличить военную помощь: Боррель отреагировал на «зерновой террор» россиян

Верховный представитель ЕС обвинил рф в «варварских» действиях на фоне длительных российских бомбардировок украинских портов на Черном море, которые привели к жертвам и нанесли разрушения зерновым терминалам Одессы.

«Уже третью ночь массированные воздушные рейды на Одесский порт и инфраструктуру приводят не только к жертвам среди мирного населения, но и к значительным разрушениям тамошних зернохранилищ. Это варварская позиция… мы уже знаем, что это создаст большой, огромный продовольственный кризис в мире», – заявил Боррель.

Он отметил, что в этом положении есть только одно решение: увеличить военную помощь Украине: «Если их бомбардируют, нам нужно предоставить противовоздушные средства. Если россияне используют дроны, то нам нужно предоставить противовоздушные средства, чтобы уничтожать их».

#Одесса #Боррель #Украина

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20503

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти досі не допустили інспекторів МАГАТЕ на дахи реакторних блоків ЗАЕС.
Сегодня 11:17    102
ВАКС звільнив Труханова від браслету
Сегодня 10:50    123
Чому Хмельницька область замінована? Як замінували західну Україну?
Сегодня 10:40    133
Троє бойовиків, які штурмували Авдіївку і Бахмут вже в тюрмі
Сегодня 10:27    133
Недальновидность наших партнеров ставшей притчей во языцех
Сегодня 10:15    159
В Хмельницком в бывшем храме МП нашли 1,8 млн грн, - источники «Украина Сейчас»
Сегодня 10:03    104
росія намагається затягнути війну, аби накопичити більше сил для агресії проти України
Сегодня 09:39    134
«Сенс Банк» («Альфа-банк») всё...
Сегодня 09:27    145
Армія Білорусі та ПВК «Вагнер» розпочали спільні тренування на кордоні з Польщею та Україною
Сегодня 09:16    120
Коридорна «дипломатія»: пуляючи по Одесі, путін передав привіт Ердогану
Сегодня 09:05    150
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 