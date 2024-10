Узгоджена профільним Комітетом версія законопроєкту №12039 про угоди зі слідством дозволить антикорупційним органам ефективно виконувати свою роботу

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та директор Національного бюро Семен Кривонос взяли участь у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому було розглянуто до другого читання законопроєкт №12039 щодо удосконалення інструменту угод зі слідством.

До фінальної версії законопроекту увійшли зміни, що дозволяють у разі співпраці зі слідством у корупційних справах через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати обвинуваченому менший строк ув’язнення, ніж передбачено у санкції інкримінованої статті, однак не менше 1 року ув’язнення.

Також законопроект передбачає, що у разі укладення угод зі слідством щодо корупційних правопорушень, санкція яких у Кримінальному кодексі України не перевищує 8 років позбавлення волі, дозволяється звільнити особу від покарання з випробуванням за обов’язкової умови викриття співучасників та відшкодування нанесеної шкоди/збитків. Разом з тим, відповідно до законопроєкту, зменшення покарання в обмін на співпрацю та звільнення від покарання з випробуванням не можуть бути застосовані одночасно.

У порівнянні з редакцією до першого читання, у законопроєкті було суттєво підвищені суми штрафів у якості додаткового покарання у разі укладення угоди зі слідством: 102 мільйони гривень за тяжкий злочин, 204 мільйони гривень за особливо тяжкий злочин. Додатково законопроєктом передбачено, що суд зможе конфіскувати майно обвинуваченого, який піде на угоду зі слідством, якщо цей вид покарання буде узгоджено в угоді.

На засіданні Комітету очільники САП та НАБУ висловили переконання, що узгоджна версія законопроєкту №12039 дозволить антикорупційним органам ефективно втілювати запит на справедливе системне покарання за топ-корупцію та повноцінне відшкодування нанесених суспільству збитків.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2534

