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«Узимку в США запровадили тотальну економію всього»

«Узимку в США запровадили тотальну економію всього»

«Заборонили продаж пів мільйона вже готових авто на первинному ринку – новий автомобіль купити могли лише медики, поліцейські чи священники.

Комплекти шин жорстоко нормували – синтетичного каучуку не вистачало, а плантації в Індонезії захопили японці.

Водій таксі або вантажівки міг купувати шини понад норму, а іншим це було заборонено до капітуляції Японії.

Норма бензину – 3 галони (11 літрів) на тиждень.

Були обмеження також мазуту, вугілля, дров. Усюди висіли плакати: якщо ти довго приймаєш душ, то радіє особисто фюрер та мікадо.

Цукор також нормували – сім'я отримувала половину нормального споживання, пів фунта на тиждень; виробники фруктової води, морозива, кондитерські – 70% від потреби.

Так жили до 1947 року.»

Повний текст https://lb.ua/society/2023/07/30/567670_natsii_viyni_amerikanskiy_dosvid.html?fbclid=IwAR2_VMMSkFcEab_P3PfSGkqC_Hg2e3oqTza8-gpveQE1Q8jmn_c_80ukrjc

https://www.facebook.com

Автор: Кирилл Данильченко

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