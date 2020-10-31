З 1 листопада 250 найзавантаженіших відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних, - Владислав Криклій

Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних. Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Укрпошта продовжує дивувати своїми сучасними підходами до роботи та обслуговування клієнтів. За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Все для безпеки та комфорту клієнтів”, - прокоментував очільник Міністерства.

Крім цього, Укрпошта продовжує активно впроваджувати важливі освітні ініціативи для підтримки малого та середнього бізнесу. Відтак, вчора була опублікована 2-га частина безкоштовного освітнього онлайн-курсу Укрпошти та Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” про старт продажів на Amazon. Попередня частина була присвячена відомому маркетплейсу ETSY для хендмейдерів з усього світу.

Нагадаємо, 21 жовтня Укрпошта та Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” запустили серію освітніх роликів про можливості торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify та eBay. Проєкт реалізовано агенцією TECHBUREAU у партнерстві з кінопродакшеном Perfectionist.

Источник: mtu.gov.ua

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