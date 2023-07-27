Сегодня 09:06
Просмотров: 73
З Днем медичних працівників!
Сьогодні та повсякчас дякую нашим янголам війни.
Лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров’я за відданість справі та цілодобову працю.
Ціную вашу роботу на фронті та в тилу, задля порятунку українських воїнів, цивільних та дітей. На ваших плечах – життя та здоровʼя наших громадян.
Вітаю вас із професійним святом.
З Днем медичних працівників!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua