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З Днем медичних працівників!

З Днем медичних працівників!

Сьогодні та повсякчас дякую нашим янголам війни.

Лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров’я за відданість справі та цілодобову працю.

Ціную вашу роботу на фронті та в тилу, задля порятунку українських воїнів, цивільних та дітей. На ваших плечах – життя та здоровʼя наших громадян.

Вітаю вас із професійним святом.

З Днем медичних працівників!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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