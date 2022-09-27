З інтерв`ю Залужного журналу Time

Вранці 24 він мав дві стратегічні цілі для оборони України.

- Ми не могли дозволити Києву впасти. А на решті всіх напрямків ми повинні були пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це потребувало б втрати території.

Він підкреслив, що мета ЗСУ полягала в тому, щоб дозволити росіянам просунутися вперед, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання у тилу. На шостий день вторгнення Залужний дійшов висновку, що це працює. Він нагадав, що росіяни не змогли захопити аеропорти поблизу Києва і просунулися досить глибоко, щоб залишити незахищеними лінії постачання.

Також Залужний розповів, що голова ОКНШ армії США Марк Міллі питав його про евакуацію з Києва.

- Для мене війна почалася 2014 року… Я не біг тоді та не збираюся бігти зараз, — відповів Залужний.

Також він був здивований промахами Росії:

- Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони обрали той сценарій, який мені найбільше підходив.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17272

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