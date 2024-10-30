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За 2024 рік бюджет витратить 120 мільярдів на спецпенсії, зокрема суддів й прокурорів

За 2024 рік бюджет витратить 120 мільярдів на спецпенсії, зокрема суддів й прокурорів

За 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів. Крім прокурорів спеціальні пенсії від держави отримують ще й судді, колишні держслужбовці, правоохоронці та військові.

Загалом в Україні за даними Мінсоцполітики налічується 10,28 млн пенсіонерів, з яких спецпенсію за різними законами отримують 780,2 тисячі осіб.

Джерело: https://t.me/znua_live/174023

Новости портала «Весь Харьков»

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