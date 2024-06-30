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За матеріалами ДБР суд повторно арештував корпоративні права 21 обласних та міських операторів газорозподільчих систем

За матеріалами ДБР суд повторно арештував корпоративні права 21 обласних та міських операторів газорозподільчих систем

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо захисту національної безпеки та безпеки критичної інфраструктури. Особлива увага приділяється недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.

У травні 2022 року за матеріалами ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Розпорядженням КМУ ці активи було передано в управління Акціонерного товариства «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Проте, власники газорозподільчих систем оскаржили це рішення у судовому порядку. Тож за їх позовом Вищий антикорупційний суд 25 червня 2024 року скасував арешт корпоративних прав 21 оператора газорозподільчих систем.

Вже 27 червня органом досудового розслідування забезпечено подання до Печерського районного суду м. Києва клопотання за підписом прокурора Офісу генерального прокурора щодо арешту цих корпоративних прав.

Наступного дня отримано ухвалу слідчого судді щодо нового арешту операторів цих газорозподільчих систем. Для виконання рішення суду ухвалу відправили у депозитарну установу, в якій знаходяться цінні папери – акції цих комерційних структур.

Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-sud-povtorno-areshtuvav-korporativni-prava-21-oblasnih-ta-miskih-operatoriv-gazorozpodilchih-sistem)

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4479

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