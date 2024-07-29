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За тиждень Нацбанк продав майже 800 мільйонів доларів на міжбанку

За тиждень Нацбанк продав майже 800 мільйонів доларів на міжбанку

За тиждень з 22 по 26 липня Національний банк України продав на міжбанку 785,14 млн дол, при цьому, купив 510 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 22 по 26 липня Нацбанк продав 785,14 млн дол, що на 165,06 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк купив 510 тис дол, що на 240 тис більше, аніж минулого тижня.

Загалом від початку року Нацбанк продав 17,2 млрд дол, тоді як купив 118,4 млн дол.

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

За тиждень з 15 по 19 липня Національний банк України продав на міжбанку 950,2 млн дол, при цьому, купив 270 тис дол.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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