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Захід хоче, щоб путін зазнав strategic failure

Захід хоче, щоб путін зазнав strategic failure

Але між "путін не виграв" і "путін програв" — всесвіт, — очільник МЗС України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"Білий дім не готовий підіймати ставки. (Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій) Кірбі кілька разів казав, що ескалація нікому не дасть зиску. Вони хочуть, щоб війна була контрольована.

Захід не бачить перемогу як військову. Він бачить перемогу комплексну. Тут придушити економічно, тут ізоляція, тут обрізати технології... І ось так присаджувати", — сказав Клімкін в інтерв’ю Liga. net.

На його думку, близько 70% республіканців у Конгресі готові підтримувати Україну, але, окрім підзвітності, хочуть бачити конкретний "план перемоги".

Водночас серед демократів є противники продовження допомоги, які наполягають на переговорах.

"Минулого року ми звикли, що всі починали свій день з кави та думки про Україну. Цього вже немає. Це факт.

Україна — це одне з трьох-чотирьох питань, але це не є питанням номер один з великим відривом. Ми не в топі з точки зору уваги.

Візит президента Зеленського до Вашингтона — нагода це виправити.

Перше — показати, що ми однозначно в топі й без нас цей топ не складається. І друге, це ще важливіше: має бути стратегія не на осінь і не на весну, а до американських виборів", — зауважує Клімкін.

Джерело: https://t.me/znua_live/114423

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