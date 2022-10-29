Захід змінив підхід до ядерного стримування рф – Кулеба

Країни перейшли від абстрактних попереджень до конкретизації наслідків у разі використання росією ядерної зброї.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН:

Коли росія вкинула дезінформацію про «брудну бомбу», відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до відома рф, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє путін.

За словами Кулеби, Захід серйозно сприймає ядерну загрозу, але наразі немає підстав говорити, що рф просто зараз готується завдати ядерного удару.

Раніше ми розповідали, як росіяни можуть використати ЗАЕС у спектаклі з «брудною бомбою». (https://t.me/spravdi/19870)

Джерело: https://t.me/spravdi/19975

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