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Західна ППО перетворила Київ на «острівець безпеки» у охопленій війною країні, - Politico

Західна ППО перетворила Київ на «острівець безпеки» у охопленій війною країні, - Politico

До широкомасштабного вторгнення в Києві були лише протиракетні системи радянської доби — С-300 та «Бук-М1». І це було проблемою - боєприпаси їм виробляє переважно сама росія.

Наразі оборона Києва посилена німецькими системами Gepard та американськими Avenger, які збивають дрони та крилаті ракети. На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawk; NASAMS та IRIS-T. Далеку оборону забезпечують Patriot та SAMP/T.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/43208

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