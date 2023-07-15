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Залужний: Ми будемо вбивати ворога на його території, але власною зброєю

Залужний: Ми будемо вбивати ворога на його території, але власною зброєю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Washington Post

Деталі: У виданні підкреслюють, що наразі Залужний ставить перед собою питання: "Як зменшити втрати? Як я можу зменшити втрати?"

Щоранку головнокомандувач починає з того, що дізнається, скільки солдатів було вбито або поранено, виконуючи його накази напередодні.

Іноді він натрапляє на контакти у своєму мобільному телефоні, які вже мертві. Він відмовляється їх видаляти.

Залужний каже, що відкладає скорботу на потім, щоб траур зараз не відволікав його від важливої роботи.

Через брак озброєння, відсутність нової західної авіації та умови союзників щодо ракет більшої дальності (ці засоби не можуть бути використані для нанесення ударів по території РФ), за словами Залужного, "ЗСУ використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає".

Пряма мова: "Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що (президент Росії Володимир – ред.) Путін ... застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, все одно...

Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде необхідно".

Джерело: pravda.com.ua

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