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Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает

Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает

Каждую неделю в Украину должны ехать 3-4 состава с военным грузом. Есть целая палитра вооружений, которые можно поставить.

Иначе - нужно самокритично признаться, что это невозможно. Тогда нужно сказать это украинцам и начинать переговоры, понимая, что государство Украина может перестать существовать, потому что Россия его уничтожит.

Если ЕС поймёт, что, помогая Украине сражаться, он предотвращает будущее столкновение на европейской территории, тогда конфликт может пойти по первому направлению.

История творится сейчас".

Маркус Райснер, офицер Генштаба Австрии, полковник.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13520

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