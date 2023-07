Запам'ятаємо це. "Війна закінчиться до наступного літа. Ми переможемо", - повідомив Резніков в інтерв'ю CNN

За словами міністра оборони, Україну можуть ухвалити в НАТО на наступному саміті Альянсу у Вашингтоні (він відбудеться у липні 2024 року). Тоді ж може скінчитися війна.

When asked if he thought the war would be over by next summer he quickly answered, “Yes. We will win this war.”

Цікаво, що він скаже, коли війна не закінчиться? "Вибачте, ну помилився!"? Цікаво, чи розділяє його прогноз екс-воєнком Борисов?

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/34783

Новости портала «Весь Харьков»