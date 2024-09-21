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Зарплати працівників Верховної Ради підвищать на 26%

Зарплати працівників Верховної Ради підвищать на 26%

У новому законі про Держбюджет-2025 передбачено збільшення виплат для державних установ, — повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Це підвищення дозволить працівникам цих органів майже не відчути збільшення військового збору з 1,5% до 5%.

Проєктом закону про держбюджет-2025 таким органам передбачено збільшити фонд оплати праці:

● ВРУ (апарат) – на 26,2%,

● Офіс Президента – на 11,2%,

● КМУ – на 19,7%,

● НАБУ – на 28,2%,

● Прокуратура – на 25,8%,

● Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%,

● БЕБ – на 75%,

● Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%,

● Рахункова палата – на 38,2%,

● НАЗК – на 7,4%,

● суди – на 9,3%,

● податкова – на 39,3%,

● митниця – на 15,4%,

● Держфінмоніторинг – на 7,7%,

● РНБО – на 6,3%,

● Міністерство фінансів – на 4,3%.

Джерело: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina

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