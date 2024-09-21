Зарплати працівників Верховної Ради підвищать на 26%
У новому законі про Держбюджет-2025 передбачено збільшення виплат для державних установ, — повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.
Це підвищення дозволить працівникам цих органів майже не відчути збільшення військового збору з 1,5% до 5%.
Проєктом закону про держбюджет-2025 таким органам передбачено збільшити фонд оплати праці:
● ВРУ (апарат) – на 26,2%,
● Офіс Президента – на 11,2%,
● КМУ – на 19,7%,
● НАБУ – на 28,2%,
● Прокуратура – на 25,8%,
● Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%,
● БЕБ – на 75%,
● Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%,
● Рахункова палата – на 38,2%,
● НАЗК – на 7,4%,
● суди – на 9,3%,
● податкова – на 39,3%,
● митниця – на 15,4%,
● Держфінмоніторинг – на 7,7%,
● РНБО – на 6,3%,
● Міністерство фінансів – на 4,3%.
Джерело: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina