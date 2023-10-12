Зброя буде: кремлівський наратив про припинення західної підтримки України виявився нежиттєздатним

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У світлі подій в Секторі Газа, роспропаганда просуває ще один вектор – анонсування припинення західної (насамперед, американської) допомоги Україні – через необхідність підтримки Ізраїлю. Мовляв, «болівар не винесе двох».

Насправді, «США матимуть змогу підтримати зброєю і Україну, і Ізраїль», – заявили у Пентагоні.

Це стало своєрідною відповіддю і деяким американським політикам, бізнесменам та медійним персонам, які також поширюють російські наративи у США, в тому числі про необхідність вибору між Ізраїлем і Україною.

Водночас не припиняється і допомога Європи. Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав замовлення на виготовлення 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм для ЗСУ. Згідно з пресрелізом компанії, також буде вироблено й певну кількість осколково-фугасних снарядів DM121. Концерн повідомляє, що «десятки тисяч» снарядів будуть надані ЗСУ до кінця цього року, а повністю замовлення планується виконати вже наступного.

Джерело: https://t.me/spravdi/33953

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