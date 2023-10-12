Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 52

Зброя буде: кремлівський наратив про припинення західної підтримки України виявився нежиттєздатним

Зброя буде: кремлівський наратив про припинення західної підтримки України виявився нежиттєздатним

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У світлі подій в Секторі Газа, роспропаганда просуває ще один вектор – анонсування припинення західної (насамперед, американської) допомоги Україні – через необхідність підтримки Ізраїлю. Мовляв, «болівар не винесе двох».

Насправді, «США матимуть змогу підтримати зброєю і Україну, і Ізраїль», – заявили у Пентагоні.

Це стало своєрідною відповіддю і деяким американським політикам, бізнесменам та медійним персонам, які також поширюють російські наративи у США, в тому числі про необхідність вибору між Ізраїлем і Україною.

Водночас не припиняється і допомога Європи. Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав замовлення на виготовлення 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм для ЗСУ. Згідно з пресрелізом компанії, також буде вироблено й певну кількість осколково-фугасних снарядів DM121. Концерн повідомляє, що «десятки тисяч» снарядів будуть надані ЗСУ до кінця цього року, а повністю замовлення планується виконати вже наступного.

Джерело: https://t.me/spravdi/33953

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Энергоатом призвал к отмене ценовых ограничений на энергорынке чтобы удержать тарифы для населения
Сегодня 06:46    1
У ЦАХАЛ розбили російський фейк про зброю з українського Мукачева в Палестині
Сегодня 06:37    35
Итоги Раммштайна
Сегодня 06:27    48
Первые 5 тыс. FPV-дронов от операции «Єдність» уже доставлены в Украину
Сегодня 06:09    66
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    82
Оперативна інформація станом на 18.00 11.10.2023 щодо російського вторгнення
11.10.2023 19:25    154
11 жовтня 2018 року Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Православній церкві України
11.10.2023 10:20    151
КНДР готовится к нападению на Южную Корею
11.10.2023 10:08    210
Морской коридор Украины работает: идут новые корабли
11.10.2023 09:57    174
Логистика...
11.10.2023 09:45    182
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 