Зеленский и Дуда выступили в Верховной Раде. Основные цитаты
Зеленский:
● На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру.
● Наше единство с Польшей не смогут нарушить ни политики, ни вражеские агенты, ни члены жюри на Евровидении.
Дуда:
● После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно.
● Появились тревожные голоса, говорящие о том, что Украина должна уступить требованиям Путина. Только Украина имеет право решать свое будущее... ничего о вас без вас.
● Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, отвагу и защиту Родины.
● Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев опуститься на колени.
Источник: https://t.me/u_now/50061