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Зеленский и Дуда выступили в Верховной Раде. Основные цитаты

Зеленский и Дуда выступили в Верховной Раде. Основные цитаты

Зеленский:

● На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру.

● Наше единство с Польшей не смогут нарушить ни политики, ни вражеские агенты, ни члены жюри на Евровидении.

Дуда:

● После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно.

● Появились тревожные голоса, говорящие о том, что Украина должна уступить требованиям Путина. Только Украина имеет право решать свое будущее... ничего о вас без вас.

● Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, отвагу и защиту Родины.

● Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев опуститься на колени.

Источник: https://t.me/u_now/50061

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