ЗМІ зʼясували, чи здатна сучасна російська ППО протистояти старим західним ракетам

російська новітня зброя не здатна протистояти більш старим західним ракетам. Зокрема, це доводять українські удари по тимчасово окупованому Криму.

Про це пише The telegraph.

Зазначається, що С-400, які надійшли на озброєння армії рф 2007 року, є однією з найбільш передових російських систем ППО і коштують понад мільярд доларів. Утім, нещодавні удари України довели, що вона все ще вразлива навіть перед старішою зброєю, зокрема амеиканськими ракетами Atacms, які стоїть на озброєнні армії США з 1986 року, або Storm Shadow, створеними в середині 90-х.

«Люди роками перебільшували значення російської протиповітряної оборони, – зауважує директор з військових наук Королівського інституту об’єднаних збройних сил (RUSI) Метью Севілл, – Насправді за минулий час ми побачили, що вони не захистили сирійців у Сирії. Вони не захистили іранців в Ірані, а тепер вони не захистили росіян у Криму».

Західні крилаті ракети складніше перехопити, аніж їхні російські аналоги, і їх вирізняє технологія стелс, пояснює Фабіан Хоффманн, доктор наук, що спеціалізується на ракетних технологіях в Університеті Осло. Так, Storm Shadow летить на невеликій висоті, а її ретельно продумана форма ускладнює виявлення російськими радарами. Саме тому ця ракета може безперешкодно пролітати повз системи ППО. Коли вона наближається до кінця польоту, то різко набирає висоту, а потім пікірує на ціль.

«В ударах за допомогою Storm Shadows набагато більше планування. Українці справді планують ці траєкторії, вони ретельно прокладають їх, щоб обійти російські засоби ППО. Ми також бачимо, що російські оператори, схоже, не надто кваліфіковані», – каже Хоффман.

За його словами, українці дуже методично і планомірно обходять системи ППО С-300 і С-400, і НАТО вчинило б так само.

Метью Севілл пояснив, що атаки України з використанням ракет дальнього радіусу дії супроводжуються великою кількістю ударних безпілотників, що дає «величезну кількісну вагу», від якої росії важко відбитися.

Країна-агресорка була змушена розмістити свої озброєння більш компактно, з огляду на 1000-кілометрову лінію фронту з Україною, а також необхідність захистити Калінінград, Кольський півострів, кордон із Фінляндією і східну частину країни, навколо Владивостока.

«Українці зараз завдають ударів в усіх напрямках. У росіян є значні запаси різних видів зброї, але зараз їм доводиться ухвалювати важкі рішення щодо розстановки пріоритетів», – зазначив Севілл.

Серія ударів по Криму змусила кремль вжити заходів у відповідь. До прикладу, росія розгорнула С-500, найсучаснішу систему протиракетної оборони, для захисту Керченського мосту на півострові. Севілла назвав українські удари «головним болем для путіна».

«росіянам складніше базувати і запускати звідти літаки. Їм складніше зберігати там боєприпаси і постачати свої війська. І це, чесно кажучи, незручно», – підкреслив фахівець.

Джерело: donpatriot.news

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