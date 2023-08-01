Зміни в законі про мобілізацію в росії свідчать, що путін готується до великої війни, переконаний директор російського Центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

"Законодавство, яке дозволяє Кремлю посилати на війну ще сотні тисяч людей, свідчить про сумну правду: Володимир путін не шукає виходу зі своєї катастрофічної війни в Україні, а готується до ще більшої війни", - пише аналітик в колонці для Financial Times.

На його думку, багато хто в Україні і на Заході хоче вірити, що російський президент в глухому куті.

Але Кремль і досі вважає, що може дозволити собі тривалу війну.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18178

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