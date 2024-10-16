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Ізраїль зіткнувся з нестачею ракет ППО — Financial Times із посиланням на джерела

Ізраїль зіткнувся з нестачею ракет ППО — Financial Times із посиланням на джерела

Гендиректор Israel Aerospace Industries повідомив, що його підприємство працює «в три зміни», а деякі лінії взагалі функціонують цілодобово, щоб покривати потреби ОПК.

Аналітики, які розмовляли з газетою, стверджують, що бійцям ППО та штучному інтелекту навіть доводиться обирати, які райони захищати.

«Під час іранської атаки було відчуття, що ЦАХАЛ зберіг кілька ракет Хец на випадок, якщо буде ще одна хвиля атак по Тель-Авіву. Це лише питання часу, коли в Ізраїлю закінчаться перехоплювачі», — пише видання.

Джерело: https://t.me/znua_live/171860

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