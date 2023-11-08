ЗСУ отримали всю обіцяну західними країнами ППО, але цього мало для України, - Ігнат

«Ми сьогодні отримали від Заходу фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі. Але слово "все" тут потрібно розділити — на номенклатуру отримання і на кількість», — зазначив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Україна потребує значно більше таких систем, поряд із Patriot потрібні SAMP/T. Також один із найсучасніших комплексів IRIS-T є в Україні в обмеженій кількості. Також системи NASAMS, які чудово показують себе, потрібні в достатній кількості», — заявив він.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/68970

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