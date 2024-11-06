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Звільнено заступника міністра оборони України, який відповідав за гроші

Звільнено заступника міністра оборони України, який відповідав за гроші

Кабінет міністрів звільнив заступника голови Міністерства оборони України Юрія Джигара, який курував фінансові питання.

Він очолював посаду більше року.

Про це повідомляє Telegram-канал представника (https://t.me/tmelnychuk/5218) Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, під час засідання уряду було звільнено:

▪ Горовця Євгенія Миколайовича з посади першого заступника Міністра юстиції України;

▪ Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України;

▪ Трофименка Володимира Михайловича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63316

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