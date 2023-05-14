Зустріч «G7» у Японії: міністри фінансів домовилися про збільшення допомоги Україні до $44 мільярдів

Ключовим у порядку денному «Великої сімки» став перегляд обсягів економічної й бюджетної підтримки на 2023 рік і початок 2024 року, повідомляє (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-13/g-7-finance-chiefs-boost-ukraine-aid-propose-supply-chain-plan) Bloomberg.

- Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі $15,6 мільярда протягом чотирьох років.

Джерело: https://t.me/spravdi/29034

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