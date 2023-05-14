Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 43

Зустріч «G7» у Японії: міністри фінансів домовилися про збільшення допомоги Україні до $44 мільярдів

Зустріч «G7» у Японії: міністри фінансів домовилися про збільшення допомоги Україні до $44 мільярдів

Ключовим у порядку денному «Великої сімки» став перегляд обсягів економічної й бюджетної підтримки на 2023 рік і початок 2024 року, повідомляє (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-13/g-7-finance-chiefs-boost-ukraine-aid-propose-supply-chain-plan) Bloomberg.

- Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі $15,6 мільярда протягом чотирьох років.

Джерело: https://t.me/spravdi/29034

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінус дев'ять літунів
Сегодня 07:04    31
«Вбивство командувачів ЗСУ» та «фейк про збиття «Кинджалу»
Сегодня 06:42    61
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 06:22    79
20 лет...
Сегодня 06:11    100
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    99
Оперативна інформація станом на 18.00 13.05.2023 щодо російського вторгнення
13.05.2023 19:35    165
Відносини ЄС та Китаю погіршаться, якщо Пекін не переконає росію припинити війну проти України
13.05.2023 09:23    262
Водіїв віком від 65 років змусять проходити психологічні перевірки
13.05.2023 09:10    235
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 травня 2023 року від ДСНС
13.05.2023 08:50    207
Сайти Міноборони Данії та інших силових відомств зазнають кібератак
13.05.2023 08:47    181
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 