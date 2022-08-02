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Зізнання імперіаліста москви

Зізнання імперіаліста москви

Щиро дякую заступнику голови Савєта бєзопасності РФ і колишньому президенту Росії Дмітрію Медведєву за аж настільки відвертий пост. Просто обожнюю, коли росіяни відкривають свою істинну мету, а не просторікують про "данацифікації" та інші "ми же братья!" Коли не крутять нам очі ними же вигаданим "захистом прав" та іншими "8 років дамбили бомбас".

На щастя інколи маска культури та цивілізованості падає. Тоді весь світ бачить слиняве імперське рило зі скривавленими іклами. На якийсь час. Поки маску не підберуть.

Оце і є Росія. Справжня, а не ті гарні росіяни по яких все ще сумують окремі наші громадяни. Гарні росіяни, разом з Горькім, Єсеніним та Шаламовим то винятки. А класика - це генерал Денікін, з його чорносотенством, українофобством, полонофобством та іншими проявами імперіалізму. Які його ж і погубили.

Справжній Росії потрібно аби нас-українців не було. Їм треба аби найбільш активні українці були знищені зброєю, як повстанці отаманів та УПА. А всі решта українці аби були повернуті до стану дуркуватих хохлів. Якщо для цього українців треба буде прогнати через новий Голодомор та депортації, росіяни перед цим не зупиняться. Це й буде "дружба і взаімопаніманіє".

Бо "ні у кого ні далжно астацца самнєній".

Дякую, ми сумнівів давно не маємо. Те, що мета Росії - відновлення імперії і що задля цього вона не зупиниться ні перед якими, навіть найбільш лиховісними злочинами, ми знаємо дуже гарно. Дякую, Медведєву що відкрито це підтвердив.

Дякую. Цей текст я буду тепер показувати всім, хто має ще бодай якісь ілюзії щодо Росії.

Зізнання імперіаліста москви

Зізнання імперіаліста москви

Зізнання імперіаліста москви

Джерело: https://t.me/dragonspech/5320

Новости портала «Весь Харьков»

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