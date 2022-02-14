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Більшість авіакомпаній продовжують роботу в Україні без обмежень – Мінінфраструктури

Більшість авіакомпаній продовжують роботу в Україні без обмежень – Мінінфраструктури

Більшість авіакомпаній продовжують працювати в Україні «без будь-яких обмежень», заявляє Міністерство інфраструктури з посиланням на підсумки робочої наради 13 лютого.

У міністерстві заперечили інформацію про закриття повітряного простору, заявивши, що таке рішення не приймалося.

За повідомленням, участь у нараді взяли керівництво Офісу президента, Державної авіаційної служби, державного підприємства «Украерорух», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній.

«За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу», – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві визнають, що деякі перевізники можуть стикатися зі складнощами через коливання на ринках страхування. Як йдеться в коментарі міністра Олександра Кубракова, ринки страхових послуг вразливі до інформаційного поля.

«Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону», – заявив він.

У міністерстві додають, що уряд планує «надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку».

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.

Источник: radiosvoboda.org

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