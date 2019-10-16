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Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобильным дворникам

Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобильным дворникам

Автомобильные дворники требует внимательного к себе отношения. В ином случае они быстро будут выходить со строя. Их замена будет очень част ой, что скажется на бюджете автовладельца. 

  1. Сухое стекло

Опытные водители знают, что засохшие грязь и разводы лучше протирать влажной тряпкой, а не заставлять в этом случае работать стеклоочистители. Такой нагрузки не выдержат даже самые «профессиональные» дворники – они «потребуют» заменить себя.

  1. Примерзшие дворники

Несчетное количество дворников автомобилисты повреждали зимой, когда утром начинали их старательно отдирать от стекла. Если дворники примерзли, то вначале полейте их теплой водой, и только потом осторожно отделите от стекла.

  1. Работы широкого профиля

Некоторые водители, увидев на лобовом стекле своего автомобиля птичий помет или листья, сразу включают дворники. Самый простой и самый неправильный поступок. Если так делать, то готовьте сразу новые дворники. Такую грязь нужно удалять только тряпкой или скребком. Дворникам это не под силу. 

  1. Трещина в стекле

Трещины на стекле моментально приведут дворники в негодность. Об этом стоит помнить, так как они имеют острою кромку. 

  1. Налет

Также важно вовремя чистить образовавшийся налет. Он скапливается и делает дворники просто деревянными. 

Напомним, что Toyota готова представить новую модель авто.  Отмечается, что Toyota RAV4 Plug-In – подзаряжаемый гибрид. Возможно, ее оборудуют 2,5-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Точная мощность пока держится в секрете, но известно, что она будет ощутимо больше, чем у 218-сильного обычного гибрида Тойота РАВ4.

Источник: hyser.com.ua

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Темы: авто

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