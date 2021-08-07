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Ілон Маск хотів випустити Model Y без керма, але втрутився головний інженер

Ілон Маск хотів випустити Model Y без керма, але втрутився головний інженер

Бос Tesla Ілон Маск планував, що Model Y 2019 року буде повністю автономної і доступною через рульове колесо. Мільйонер сильно посварився з головним інженером компанії Дагом Филдом, і в підсумку електричний кросовер отримав кермо. Однак через кілька місяців Філд втратив своє місце в компанії, повідомляє Business Insider.

Маск вважав, що Model Y просто не знадобиться рульове колесо, оскільки у неї буде повністю автономна система водіння. Глава Tesla навіть встановив крайній термін виходу безпілотного кросовера на ринок – 2020 рік, але інженери на чолі з Дагом Филдом зробили стандартний пристрій управління.

Філд показав, що Маск постійно втручався в роботу команди, бажаючи контролювати все до найдрібніших деталей. Інший спір між ними в середині 2018 року змусив головного інженера Tesla піти у відставку.

Сам Маск як і раніше впевнений, що завдяки розвитку автономних систем рульове колесо більше не знадобиться, і самі замовники відмовляться від нього. Однак для цього потрібно «перехідний період», оскільки глава Tesla очікував, що він закінчиться в кінці 2019 року, і автономним автомобілів буде дозволено їздити по дорогах загального користування.

Більш того, Маск вважає, що випробування автопілота можуть проводити самі власники електромобілів, тому Tesla піддалася нападкам як влади, так і експертів, які побоюються за безпеку як водіїв електромобілів бренду, так і інших учасників дорожнього руху.

Источник: uamotors.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авто

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