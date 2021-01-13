Обязательно ли зимой переходить на зимнее топливо

О том, что зимой нужно использовать зимнее топливо, очень хорошо знают водители дизельных автомобилей. Между тем, с другими видами горючего не все так просто, как мы привыкли думать…

Возможно, владельцы машин, которые работают на бензине и газе, удивятся, но их виды горючего тоже бывают зимними и летними. Насколько это важно для потребителя, мы выясним в этом материале.

Зимнее дизтопливо

Главная проблема летнего дизтоплива в зимний период: присутствующие в нем парафины кристаллизуются и превращают жидкость в "холодец". Сначала этими сгустками забивается топливный фильтр, который начинает пропускать только часть горючего. Двигатель теряет мощность, не развивает максимальные обороты. Летнее топливо может замерзнуть в трубопроводах, а фильтр прекращает пропускать жидкость окончательно – двигатель глохнет. В этом случае придется отгревать машину в теплом боксе.

Наш совет: заправляться на брендовых АЗК, где следят за качеством топлива и его сезонностью. Их покрытие в Украине достаточное, чтобы обходиться без допингов в виде антигеля.

Зимний бензин

Да-да, для бензинов тоже характерна сезонность. В отличие от дизеля, тут дело не в застывании. В летний период зимний бензин сильнее испаряется – у него более высокий показатель давления насыщенного пара (ТНП). Согласно стандарту EN 228: 2012 для условий европейских климатических зон существуют классы летучести, определяемые давлением насыщенного пара. Они маркируются буквами А, B, С (летние), D, E, F (зимние) и С1, D1 (межсезонье). В цифрах это выглядит приблизительно так: если у летних бензинов ТНП составляет 45 – 80 кПа, то у зимних 60 – 100 кПа (по ГОСТ 7687:2015).

На практике это значит, что зимний бензин на морозе имеет больше испарений, и значит, воспламенение бензино-воздушной смеси от свечи зажигания в промороженном двигателе произойдет легче. То есть двигатель на зимнем топливе будет завести немного легче. С другой стороны, летом зимнее топливо сильнее загрязняет атмосферу своими испарениями. Также зимний бензин при использовании летом больше склонен к образованию паровых пробок в топливной системе авто. Давление насыщенных паров не зависит от октанового числа бензина.

Однако, на сегодня нормативно-законодательной базой в Украине, а именно ГОСТ 7687:2015 и “Техническим регламентом по требованиям к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам” нет сезонной буквенной маркировки бензинов, поэтому в торговой сети она не применяется. Тем не менее, показатель ТНП фигурирует в паспорте качества бензина, который обязательно сопровождает каждую партию бензина на АЗК и присутствует в уголке потребителя каждой автозаправочной станции.

Сжиженный газ пропан-бутан (LPG)

Согласно стандарту ГОСТ ЕN589:2017 в зависимости от сезона в украинских сетях АЗК рекомендовано реализовывать такие марки сжиженного нефтяного газа: А, С, Е. В зимний период с 16 ноября по 15 марта LPG марки А, в летний период с 16 мая по 15 сентября – Е, в переходные, весной (с 16 марта по 15 мая) и осенью (с 16 сентября по 15 ноября) реализуют марку С. Одно из главных отличий этих марок – давление пара, которое измеряется при температуре 40°С. Так, сжиженный нефтяной газ марки А должен иметь давление 950 кПа, для марки С – 700 кПа и всего 275 кПа – для летнего газа марки Е.

Как известно, LPG на борту автомобиля хранится в жидком виде, и только перед впрыском в цилиндры в редукторе смесь переходит в газообразное состояние. Зимний газ должен испаряться легче.

Что будет, если зимой заправиться летним газом? Поскольку топливного насоса в большинстве систем ГБО нет, двигателю может не хватать давления газа. В первую очередь это будет заметно при непрогретом двигателе, на высоких оборотах двигателя, при движении машины под нагрузкой. В худшем случае двигатель не будет работать на газе совсем – автоматика переключит его на бензин.



Источник: auto.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»