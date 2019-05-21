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Приятное нововведение: Восстановить утраченное водительское удостоверение можно будет всего за полчаса

Приятное нововведение: Восстановить утраченное водительское удостоверение можно будет всего за полчаса

Украинским водителям подготовили сюрприз: бесплатно и на месте

Восстановить утраченное водительское удостоверение можно в любом Сервисном центре МВД всего за полчаса. Об этом говорится в сообщении Владислава Криклия в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Для того, чтобы получить новое удостоверение, достаточно предъявить паспорт, идентификационный код, медицинскую справку. Последнюю ближайшее время переведут в электронную форму.

При этом не нужно никаких экзаменационных листов и фотографий – вся информация имеется в реестре, а фотографию в Сервисном центре делают бесплатно на месте.

Более того, чтобы не ждать на месте, можно зарегистрироваться в электронной очереди, что позволит сэкономить время и нервы.

Напомним, украинцы вскоре смогут садиться за руль автомобилей, не беспокоясь о наличии при себе прав.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook правозащитник Владимир Караваев, который есть заместителем головы Банк советы в Общенациональном Форуме безопасности дорожного движения.

«Депутаты хотят упростить управление транспортным средством путем отмены требования для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. Идентификация водителя полицейским должна осуществляться на основании устной информации от него», — сообщил автоюрист Караваев.

Согласно с предложенными изменениями, водитель не обязан при управлении машиной иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на автомобиль и страховой полис, если соответствующая информация о нем и транспортное средстве содержится в электронной базе данных.
 

Источник: enovosty.com

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Темы: авто

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