Subaru: актуальность седанов и кроссоверов

Когда Ford объявил, что значительно сокращает свою линейку традиционных автомобилей в пользу внедорожников и пикапов, мы все задавались вопросом, последуют ли другие автопроизводители примеру. Пока что нет. И не похоже, что Subaru движется в этом направлении.

По словам Доминика Инфанте, национального менеджера Subaru по коммуникациям, традиционные автомобили Subaru по-прежнему важны для модельного ряда.

Продажи Crosstrek выросли на 2/3, что указывает на то, куда сейчас движется рынок.

В то же время Инфанте утверждает, что не стоит считать легковые модели не актуальными, особенно когда цены на бензин растут.

«Цены на бензин начинают расти сейчас. Так что хорошим подспорьем для лучшей экономики является седан».

«Таким образом, мы по-прежнему будем производить седаны и хэтчбеки Impreza», - сказал Infante в качестве примера. «Они обладают лучшим расходом топлива, чем, скажем, сопоставимый CUV, такой как Crosstrek».

За первые четыре месяца продажи Impreza упали на 10%, а продажи Legacy на 12%. Между тем, WRX/STI упали на 8%, а BRZ снизились на 10%.

А вот продажи Outback удалось увеличить. Forester упали на 5%, но модель следующего поколения уже поступила в продажу.

Чтобы еще больше заработать на растущем рынке кроссоверов, Subaru выпускает трехрядный Ascent. В отличие от старого трехрядного Tribeca, этот новый внедорожник рассчитан конкурировать с Ford Explorer, Toyota Highlander и Honda Pilot.

Subaru заявляет, что ее продукты привлекают молодых покупателей, в частности BRZ и WRX/STI, среди клиентов в возрасте от 20 до 30 лет. Другие продукты привлекают не семейных людей. Из-за того, что у Subaru в течение некоторого времени не было трехрядной модели, покупатели перешли на другие бренды.

«Клиенты остаются верны бренду, за исключением того времени, когда их дети начнут ходить в школу», - сказал топ-менеджер.

«К этому моменту они понимают, что Outback или Forester слишком малы для того, чтобы отвезти своих и соседских детей в школу. Поэтому они покупают Honda Pilot или Toyota Highlander, а затем возвращаются обратно к нам, когда их дети заканчивают среднюю школу, и покупают Outback. Забавно, они вернутся к Subaru, но мы потеряем их как минимум на 5-7 лет."

Он продолжил: «По сути, это открытая дверь, в которую просто выходят клиенты. Теперь у нас есть кое-что, чтобы заполнить это и сохранить их в Subaru».

Элитный японский бренд проанализировал ситуацию с семейными автомобилями и принял правильное решение. Особое внимание стоит обратить на новый полноприводный кроссовер Субару Forester, подходящие для всей семьи и для путешествий на большие расстояния. Из его преимуществ можно выделить следующее:

усовершенствованная шумоизоляция салона,

комфортное пространство для задних пассажиров - кресла более удобные,

инновационная система климат-контроля с функцией синхронизации настроек пассажирской зоны,

программирование настроек для водительского места.

Обратим внимание, Subaru по-прежнему является нишевым игроком в автомобильной промышленности, и Доминик Инфанте заявил, что целью компании не стать таким большим, как Honda или Toyota. Его рыночная доля в мире составляет чуть порядка 3-5%. При этом за последние 10-15 лет доля значительно выросла. Раньше она занимала лишь 1% рынка. Теперь Subaru выбирает лучшие способы для роста в будущем.

«Мы рады быть меньшим игроком, но это как быть самым младшим в семье. Мы хотим быть немного больше, чем сейчас есть? Мы хотим подняться на еще одну ступень или нет? Это будет нашим важным решением сейчас и в будущем. Мы еще не совсем там, где хотим быть, но мы движемся к этому. Мы приближаемся к нашей максимальной мощности производства и в дальнейшем увеличим свой максимум, но для этого нужно развиваться, увеличивать модельный ряд и долю востребованности на рынке», - подчеркнул он.