Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии Neftochim Burgas, злоупотребляя исключением, сделанным этой стране в покупке российской нефти, помогает россии продавать нефть на мировых рынках.

Это выявило совместное расследование Global Witness, Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD).

Расследование показало, что нефтеперерабатывающий завод уже принес в бюджет рф примерно 1,1 миллиарда евро налогов.

После введения ЕС санкций против российской нефти, для Болгарии сделали исключение, объясненное национальной безопасностью страны по поставкам энергоносителей. Исключение предполагало, что Болгария не может перепродавать импортируемую российскую нефть другим странам.

В то же время данные 2023 показали, что объемы нефти, которые закупает Болгария, нельзя объяснить энергобезопасностью этой страны. Болгария стала четвертым по величине покупателем российской сырой нефти, уступая лишь Индии, Китаю и Турции.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26376

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