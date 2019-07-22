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Эстонский электромобиль за $29 000 можно парковать на стене

Эстонский электромобиль за $29 000 можно парковать на стене

Трехколесный электрокар Nobe 100 отличается целым рядом необычных характеристик. Помимо прочего, он может стать первым электромобилем, у которого регулярно обновляется не только ПО, но и запчасти.

Эстонская компания Nobe представила электромобиль Nobe 100. Он очень необычен по целому ряду характеристик. Во-первых, у Nobe 100 всего три колеса — два спереди и одно сзади. В сочетании с ретро-дизайном это заставляет вспомнить о трехколесных авто, которые выпускались в Европе в 1970-х годах. Во-вторых, электромобиль очень легкий — его вес составляет всего 600 кг.

Облегченная конструкция и батарея мощностью 21 КВт*ч обеспечивает пробег до 210 км. У другой версии Nobe 100 мощность аккумулятора достигает 25 КВт*ч, а пробег — 260 км. Кроме того, каждое колесо снабжено встроенным двигателем. Их мощность у базовой версии составляет 54 КВт, а у дополненной — 72 КВт.

Самая странная особенность Nobe 100 — возможность парковать электромобиль вертикально на стене. Это позволит решить проблему парковки. Правда, подойдет далеко не всякая стена, а только снабженная специальным механизмом.

Эстонский электромобиль за $29 000 можно парковать на стене

Эстонский электромобиль за $29 000 можно парковать на стене

В Nobe утверждают, что их разработка станет первым электромобилем, у которого будет обновляться не только программное обеспечение, но и детали. По мере развитие технологий компания будет поставлять клиентам обновленные аккумуляторы, двигатели и другую электронику.

Стартап обещает вывести Nobe 100 на рынок в 2021 году. Первые 10 автомобилей будут проданы за $29 000 через краудфандинговую платформу Indiegogo.

В прошлом году сообщалось, что эстонский стартап Nobe Cars открыл предварительную продажу своего первого электромобиля Nobe 100. Первую машину купил создатель игры Angry Birds и бизнесмен Питер Вестербака, который одновременно является бренд-менеджером компании Nobe. Остальные автомобили клиенты получат в 2020 году.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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