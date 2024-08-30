Фонд гарантування вкладів виставить на торги пул активів банку "Конкорд"

3 вересня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів банку "Конкорд".

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів.

До складу лоту увійшли права вимоги за кредитами, виданими фізичним особам, та дебіторська заборгованість фізичних осіб (усього 4172 договори).

Усі кредити, включені до складу пулу, беззаставні, окрім одного, у забезпечення виконання зобов’язань за яким передано медичне обладнання та меблі.

Близько 35% виставленого на торги портфелю (за сумою заборгованості) мають прострочку платежу до 1 року. За рештою кредитів прострочка платежу становить більше року.

100% портфелю – кредити та дебіторська заборгованість в національній валюті.

Початкова ціна лоту – 66,7 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банку "Конкорд".

Нагадаємо:

Вперше на аукціон виставлявся актив АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів. У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби.

Джерело: epravda.com.ua

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