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Google Chrome нарешті перестане гальмувати на старих та слабких ПК завдяки новій опції

Google Chrome нарешті перестане гальмувати на старих та слабких ПК завдяки новій опції

Google тестує нову функцію, завдяки якій Chrome повинен споживати менше оперативної пам’яті. Про це пише SamMobile.

Раніше браузер вже отримав можливість швидко переглянути, скільки оперативної пам’яті займає та чи інша вкладка. Завдяки цьому ви можете побачити, якщо сайт погано оптимізований або просто заглючив, та закрити його. Тепер з’явилася нова опція для кращої роботи з оперативкою.

Відповідно до джерела, функція “Економія пам’яті” заснована на вже існуючій технології Chrome Memory Saver, представленій у грудні 2022 року. Тепер браузер навчать передбачати, які вкладки користувач швидше за все відвідає повторно і повністю їх закривати. Завдяки цьому при відкритті сайту витрачається менше ОЗП на його відображення та підвантаження.

Новий режим зараз тестується у всіх бета-каналах Chrome і стане доступним усім охочим найближчим часом.

Джерело: itechua.com

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