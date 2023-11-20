Google почне видаляти неактивні облікові записи Gmail

Google каже, що почне видаляти неактивні облікові записи в грудні, тобто будь-хто, хто не користувався своїм обліковим записом Gmail протягом тривалого часу, може захотіти знову ввійти, щоб уникнути його видалення.

У рамках нового очищення неактивних облікових записів, оголошеного в травні, Google тепер каже, що якщо ви не використовували або не входили у свій обліковий запис принаймні 2 роки, він може видалити обліковий запис і його вміст.

Для користувачів Google це означає не лише втрату адреси електронної пошти, але й будь-яких фотографій, електронних листів, документів Google і нотаток, які були збережені в обліковому записі Google.

Однак спочатку вам доведеться повністю забути свій обліковий запис Google на два роки, а потім ігнорувати «кілька сповіщень» про те, що ваш обліковий запис може бути видалено.

Безкоштовні онлайн-акаунти, якими ви більше не користуєтеся, але все ще хочете зберегти, як правило, ризикують бути видаленими, якщо ви час від часу не входите в систему, і календарне нагадування про вхід раз на рік може мати сенс, якщо обліковий запис важливий .

Періоди бездіяльності, які повинні пройти, перш ніж ви отримаєте попередження про те, що ваш обліковий запис буде видалено. Хоча обліковий запис Microsoft або Google може бути неактивним цілих два роки, обліковий запис X, який раніше називався Twitter, вимагає входу принаймні кожні 30 днів. – dpa

Джерело: http://internetua.com

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