Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 73

Google почне видаляти неактивні облікові записи Gmail

Google почне видаляти неактивні облікові записи Gmail

Google каже, що почне видаляти неактивні облікові записи в грудні, тобто будь-хто, хто не користувався своїм обліковим записом Gmail протягом тривалого часу, може захотіти знову ввійти, щоб уникнути його видалення.

У рамках нового очищення неактивних облікових записів, оголошеного в травні, Google тепер каже, що якщо ви не використовували або не входили у свій обліковий запис принаймні 2 роки, він може видалити обліковий запис і його вміст.

Для користувачів Google це означає не лише втрату адреси електронної пошти, але й будь-яких фотографій, електронних листів, документів Google і нотаток, які були збережені в обліковому записі Google.

Однак спочатку вам доведеться повністю забути свій обліковий запис Google на два роки, а потім ігнорувати «кілька сповіщень» про те, що ваш обліковий запис може бути видалено.

Безкоштовні онлайн-акаунти, якими ви більше не користуєтеся, але все ще хочете зберегти, як правило, ризикують бути видаленими, якщо ви час від часу не входите в систему, і календарне нагадування про вхід раз на рік може мати сенс, якщо обліковий запис важливий .

Періоди бездіяльності, які повинні пройти, перш ніж ви отримаєте попередження про те, що ваш обліковий запис буде видалено. Хоча обліковий запис Microsoft або Google може бути неактивним цілих два роки, обліковий запис X, який раніше називався Twitter, вимагає входу принаймні кожні 30 днів. – dpa

Джерело: http://internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Google Chrome нарешті перестане гальмувати на старих та слабких ПК завдяки новій опції
Сегодня 08:33    55
Большая политика без России
Сегодня 08:16    77
Головне за вихідні
Сегодня 07:45    88
Ми всі хочемо миру, але поки ХАМАС дотримується своєї ідеології руйнування — припинення вогню не буде, — Байден
19.11.2023 10:22    161
Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века
19.11.2023 09:55    187
Сенат США може повернутись до законопроекту про фінансування України у найближчі тижні, - Голос Америки
19.11.2023 06:22    191
Американці поширюють у TikTok лист бен Ладена та стверджують, що він "відкрив очі на правду"
18.11.2023 10:32    239
IBM прибирає рекламу з X, оскільки Маск посилює антисемітизм
18.11.2023 10:18    225
Володарі платних підписок ChatGPT Plus почали продавати їх на eBay
18.11.2023 09:27    194
Новая помощь от США для Украины может быть отложена до середины декабря или даже на более длительный срок — Bloomberg
18.11.2023 06:40    231
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 