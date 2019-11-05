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Хто заробляє найбільше в Харківській області — статистика

Хто заробляє найбільше в Харківській області — статистика

Середня зарплата штатних працівників Харківської області за цей рік поки складає 8906 гривень.

Такими є дані за січень-вересень 2019 року, повідомили в Головному управлінні статистики у Харківській області.

За інформацією відомства, середній розмір заробітної плати на Харківщині у вересні складав 9521 гривню.

Найбільш оплачуваною минулого місяця залишалася праця у наступних видах економічної діяльності:

добувна промисловість і розроблення кар’єрів (23540 гривень);

інформація та телекомунікації (16807 гривень);

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (15746 гривень);

будівництво (15445 гривень);

фінансова та страхова діяльність (13542 гривні).

Водночас, найменший розмір заробітної плати, який не перевищує середній показник по області, спостерігався у наступних видах діяльності:

тимчасове розміщування й організація харчування (6232 гривні);

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (6655 гривень);

операції з нерухомим майном (7025 гривень);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (7059 гривень);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (7755 гривень);

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (8566 гривень);

водопостачання; каналізація, поводження з відходами (8589 гривень);

освіта (8761 гривня);

переробна промисловість (9196 гривень).

Источник: slk.kh.ua

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