Хто заробляє найбільше в Харківській області — статистика
Середня зарплата штатних працівників Харківської області за цей рік поки складає 8906 гривень.
Такими є дані за січень-вересень 2019 року, повідомили в Головному управлінні статистики у Харківській області.
За інформацією відомства, середній розмір заробітної плати на Харківщині у вересні складав 9521 гривню.
Найбільш оплачуваною минулого місяця залишалася праця у наступних видах економічної діяльності:
добувна промисловість і розроблення кар’єрів (23540 гривень);
інформація та телекомунікації (16807 гривень);
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (15746 гривень);
будівництво (15445 гривень);
фінансова та страхова діяльність (13542 гривні).
Водночас, найменший розмір заробітної плати, який не перевищує середній показник по області, спостерігався у наступних видах діяльності:
тимчасове розміщування й організація харчування (6232 гривні);
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (6655 гривень);
операції з нерухомим майном (7025 гривень);
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (7059 гривень);
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (7755 гривень);
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (8566 гривень);
водопостачання; каналізація, поводження з відходами (8589 гривень);
освіта (8761 гривня);
переробна промисловість (9196 гривень).
Источник: slk.kh.ua