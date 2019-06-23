Ядерный центр в Сарове не смог с первого раза закупить иконы со стразами

Запрос котировок на право заключения договора на поставку икон со стразами и панно, объявленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), признан несостоявшимся. В торгах пожелала участвовать только одна компания, но её не допустили к закупке, пишет «Интерфакс».

В документах закупки указано, что заявка единственного участника не соответствовала запросам ядерного центра по составу, содержанию и оформлению.

Теперь ядерный центр опубликует повторный запрос котировок.

В конце мая ядерный центр в Сарове решил закупить иконы со стразами, картины и книги и потратить на это 2,3 миллиона рублей. Согласно условиям закупки 76 икон с изображением Серафима Саровского должны быть украшены стразами.

Представители ядерного центра объяснили, что иконы со стразами, книги, панно с изображением Саровской пустыни, а также пакеты с эмблемой ядерного центра нужны учреждению для в представительских целях.

Также в конце мая центр в Сарове хотел купить автомобиль Audi A8 D5 Long Limousine quattro 3.0 2019 года выпуска за 7,8 миллиона рублей. Ядерный центр входит в группу компаний «Росатом».

Источник: breakingmad.me/

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