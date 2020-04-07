Які електронні послуги можна отримати в Харкові

Харків’ян закликають на час карантину користуватися онлайн-сервісом для отримання електронних послуг.

Зокрема, на сервісі e-kharkiv.org можна отримати довідки, які стосуються інформації про самого себе, про осіб, зареєстрованих за адресою житла – з Реєстру територіальної громади міста Харкова, інформацію про наявність зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї).

Детальні роз’яснення процедури отримання відповідних довідок є на сайті у розділі “Допомога“.

Як повідомлялося МГ “Об’єктив”, уряд просить банки надати клієнтам можливість дистанційно сплачувати за житлово-комунальні послуги.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Березка

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