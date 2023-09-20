Сегодня 07:54
Просмотров: 76
Илон Маск планирует сделать X-twitter платным для всех пользователей, чтобы противостоять ботам
Конкретную сумму он пока не называет, но говорит, что это будет дешевле платной подписки X Premium, которая стоит $8 в месяц.
По словам Маска, платная подписка - это единственный способ , который он может придумать для борьбы с огромными армиями ботов, ведь сейчас создать бота стоит копейки, а при обязательной платной подписке это станет невыгодным и платформа очистится.
По его данным, сейчас в соцсети ~ 500 миллионов «ежемесячных пользователей», которые генерируют от 100 до 200 миллионов публикаций в день.
Джерело: https://t.me/u_now/112624