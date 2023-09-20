Илон Маск планирует сделать X-twitter платным для всех пользователей, чтобы противостоять ботам

Конкретную сумму он пока не называет, но говорит, что это будет дешевле платной подписки X Premium, которая стоит $8 в месяц.

По словам Маска, платная подписка - это единственный способ , который он может придумать для борьбы с огромными армиями ботов, ведь сейчас создать бота стоит копейки, а при обязательной платной подписке это станет невыгодным и платформа очистится.

По его данным, сейчас в соцсети ~ 500 миллионов «ежемесячных пользователей», которые генерируют от 100 до 200 миллионов публикаций в день.

Джерело: https://t.me/u_now/112624

Новости портала «Весь Харьков»