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Инвестировать надо в еду!

Инвестировать надо в еду!

Автор известной книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвестировать не в биткоин или золото, а в продовольствие.

«Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит. Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть консервированный тунец и фасоль. Еда - важнее всего. Голод - следующая проблема», – написал Кийосаки в Твиттере.

Мы уже давно инвестируем в соль

Источник: https://t.me/truexanewsua/51230

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