Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 24

Какие харьковские предприятия не подлежат приватизации: СПИСОК

Какие харьковские предприятия не подлежат приватизации: СПИСОК

Кабинет министров Украины утвердил список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. В перечень вошли 14 харьковских предприятий.

В списке предприятий, не подлежащих приватизации, - акционерное общество «Хартрон», государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Харьковский механический завод, Центральное конструкторское бюро «Протон», Харьковский завод специальных машин, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, Балаклейский ремонтный завод, Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, Изюмский приборостроительный завод, Харьковский бронетанковый завод, Харьковское агрегатное конструкторское бюро, Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», Харьковский приборостроительный завод имени Шевченко и Чугуевский авиационный ремонтный завод.

– Предусматривается сохранение за государством не менее 50% + 1 акция предприятий «Хартрон» и АО «Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров имени А.С. Бережного», – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. – По остальным указанным харьковским предприятиям планируется закрепление за государством 100% их корпоративных прав.

Теперь список предприятий должна рассмотреть и согласовать Верховная Рада Украины.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Екс-гравець «Металіста» очолив аматорський футбольний клуб Харківщини
Сегодня 07:45    57
Бізнес закликає президента ветувати закон про зміни до податкового кодексу
Сегодня 07:23    69
Відбити ворожий наступ: під Харковом пройшли навчання (ВІДЕО)
Сегодня 07:12    59
Избитый в Харькове журналист хочет отсудить 600 тысяч на лечение
Сегодня 06:40    78
В «Теплосетях» разъяснили, как делали перерасчет за тепло для харьковчан
Сегодня 06:18    142
Мешканці Харківщини сплачуватимуть окремо за газ і його доставку (ВІДЕО)
17.01.2020 10:40    257
«Индекс Биг-Мака»: реальный курс гривни должен составлять 10,05 грн. за доллар
17.01.2020 09:16    147
Фото дня: в Харькове расцвели подснежники
17.01.2020 08:47    603
Итоги года: топ плательщиков налогов Харькова
17.01.2020 08:20    151
Як працюватимуть поліцейські офіцери громад у Харківській області — ФОТО
17.01.2020 07:57    127
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 