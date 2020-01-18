Какие харьковские предприятия не подлежат приватизации: СПИСОК

Кабинет министров Украины утвердил список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. В перечень вошли 14 харьковских предприятий.

В списке предприятий, не подлежащих приватизации, - акционерное общество «Хартрон», государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Харьковский механический завод, Центральное конструкторское бюро «Протон», Харьковский завод специальных машин, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, Балаклейский ремонтный завод, Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, Изюмский приборостроительный завод, Харьковский бронетанковый завод, Харьковское агрегатное конструкторское бюро, Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», Харьковский приборостроительный завод имени Шевченко и Чугуевский авиационный ремонтный завод.

– Предусматривается сохранение за государством не менее 50% + 1 акция предприятий «Хартрон» и АО «Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров имени А.С. Бережного», – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. – По остальным указанным харьковским предприятиям планируется закрепление за государством 100% их корпоративных прав.

Теперь список предприятий должна рассмотреть и согласовать Верховная Рада Украины.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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