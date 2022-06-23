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Казахстан отказался от российских денег и инвесторов

Казахстан отказался от российских денег и инвесторов

В Международном финансовом центре Казахстана отказались от релокации участников российского фондового рынка.

Об этом сообщает GuildHall.

Санкт-Петербургская биржа теперь, если и примет участие в создании нового проекта в Казахстане, то лишь как технический игрок. Не нужными оказались и деньги российских инвесторов, что подтвердили сразу три источника в отрасли.

Обсуждается лишь использование технологических возможностей биржи Санкт-Петербурга.

Примечательно, что ранее сообщалось о создании в Казахстане биржи, на которой могли бы торговать частные инвесторы из рф. Для россии эта возможность является критически важной, учитывая санкции и возможный запрет со стороны иностранной инфраструктуры на перевод платежей.

Проект обсуждался на самом высоком уровне, с участием цб рф.

«Дружба» Казахстана и россии подверглась испытаниям после выступления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на ПМЭФ. В своей речи он заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые «днр» и «лнр» — оккупированные территории Украины – «независимыми». Президент Казахстана назвал их квазигосударствами.

Позже Токаев демонстративно отказался от награждения российским орденом.

Источник: sprotyv.info

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