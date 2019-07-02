Кровельное полотно со встроенными солнечными батареями

Компания Alwitra из Трира предлагает новое кровельное полотно с полугибкими солнечными батареями, изготовленными из фотоэлементов на основе кристаллического кремния без защитного стекла.

При этом речь идет о специальной конструкции, без защитного стекла, на основе запатентованной термореактивной пластмассы (дюромера), армированной стекловолокном. Такое сочетание гидроизоляционного полотна и солнечных батарей становится гибким, его можно подогнать под любые размеры существующей геометрии крыши.

Еще одним преимуществом таких солнечных батарей без защитного стекла является их небольшой вес — около 3,3 кг / м2. Такое кровельное полотно можно использоваться на крышах с низкой допустимой нагрузкой. На один киловатт мощности EVALON® Solar cSi требуется около 10 м2 площади благодаря высокой эффективности и минимальному расстоянию между солнечными батареями.

Ширина полотна EVALON® Solar cSi составляет 1,50 м, а длина — 3,47 м. Мощность солнечных батарей на одной дорожке составляет 460 Вт.

Напомним, что компания Plusampere из Кайзерслаутерна сообщает, ей удалось достичь среднегодового роста выработки на 14% в реальных условиях на опытной солнечной электростанции за счет стационарно установленных отражателей.

Источник: elektrovesti.net

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